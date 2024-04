Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 35 anni

Simone, simpatico, brillante, serio, 35enne, è un bell'uomo, fisico atletico, alto, bruno, occhi chiari, barba curata, sorriso affascinante, la sua passione sono gli animali , operaio specializzato, conoscerebbe una brava ragazza, carina, di buona famiglia, da sposare, o con cui convivere, e con cui avere figli, ma soprattutto da amare con passione per il resto della vita…CONTATTALO ORA

Lui single, 45 anni

Alberto, direttore del personale di un'azienda, 45enne, bel fisico, ottima presenza, alto, occhi verdi, ha sempre dedicato la sua vita al volontariato, ora single, vive solo, dopo il divorzio, è un uomo passionale, romantico, sogna di incontrare una donna semplice, che condivida la sua esistenza, lui ora ha proprio voglia di avere un amore vero al suo fianco.... CONTATTALO ORA

Lui single, 54anni

È alla ricerca della donna giusta a cui dedicare coccole e affetto, lui è un distinto, affascinante, 54enne, ironico, colto, bel signore alto, brizzolato, commercia vini pregiati in tutto il mondo, vedovo, non ha avuto figli, e sarebbe felice di incontrare una signora dai modi garbati, che apprezzi le cose semplici, non importa l'età, che sia giovane nel cuore, e che voglia ancora vivere una bella storia d'amore….CONTATTALO ORA

Lui single, 63 anni

Francesco, 63enne, medico chirurgo, divorziato da tempo, è un uomo generoso, carismatico, gioca a golf, ironico, sempre ottimista, sta cercando la donna giusta per lui, vorrebbe accanto a sé una donna di sani principi, semplice, da amare e rispettare tutta la vita...CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 29anni

Agnese, agricoltrice, bellissima ragazza italiana, 29enne, tratti delicati, lunghi capelli biondi, occhi azzurri, crede nella famiglia unita, ama cucinare, non frequenta locali notturni, non si è mai sposata, e vorrebbe incontrare l'uomo giusto per lei, non importa se più grande, ma la serietà delle intenzioni, per il matrimonio, o per la convivenza.…CONTATTALA ORA

Lei single, 40 anni

Miriam, 40enne, carina, alta, slanciata, fisico mozzafiato, stupendi occhi verdi, sempre sorridente, insomma di quella bellezza che è difficile non notare, infermiera in ospedale, nubile, di religione cattolica, vorrebbe conoscere un uomo onesto, lavoratore, non importa l'età, italiano, di cui innamorarsi...CONTATTALA ORA

Lei single, 52 anni

Giulia, deliziosa 52enne, femminile, slanciata, capelli rossi, occhi verdi, simpatiche fossette quando sorride, fisico snello, ha modi aggraziati, imprenditrice settore vitivinicolo, vive sola, ma sarebbe disponibile anche a trasferirsi, se incontrasse un uomo onesto, non importa se più maturo, anche con figli, con cui pensare di costruire una storia seria. No stranieri, per favore....... CONTATTALA ORA

Lei single, 62 anni

Cinzia, pensionata, casalinga, dolcissima e carina, 62enne, ha modi cortesi, un grande cuore, piemontese di nascita, le piace cucinare e tenere in ordine la casa, nonna vigile del suo paese, da tempo è sola, e sogna di incontrare un brav'uomo tranquillo, non importa l'età, non bevitore, o fumatore, per volersi bene e farsi buona compagnia.... CONTATTALA ORA

