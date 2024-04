Editoria, Italpress sigla partnership internazionale con ilNewyorkese

ROMA (ITALPRESS) - L'agenzia di stampa Italpress ha siglato una nuova partnership internazionale con ilNewyorkese, il giornale di riferimento degli italiani a New York.A distanza di qualche mese dall'apertura della sede di corrispondenza di Italpress nella Grande Mela, l'agenzia compie un ulteriore passo fornendo i propri servizi al principale magazine della comunità italiana a New York. Il Newyorkese è leader nell'informazione destinata agli italiani e italoamericani negli Stati Uniti, raggiungendo soltanto nell'ultimo mese circa 168 mila lettori sul sito ilNewyorkese.com, a cui si aggiunge un'ampia tiratura del magazine cartaceo distribuito da Barnes e Noble.Il gruppo editoriale statunitense LuckyHorn Entertainment, editore de ilNewyorkese, ha scelto Italpress per il ruolo che l'agenzia di stampa italiana sta assumendo a livello internazionale, con l'obiettivo di rafforzare l'informazione negli Stati Uniti, ampliando l'offerta per la comunità italiana e italoamericana che è la più numerosa del mondo. Le redazioni de ilNewyorkese e Italpress, a New York, lavoreranno in sinergia per garantire la maggiore copertura delle notizie nel Nord America, con il supporto delle sedi di Palermo, Roma e Milano, creando così il primo polo informativo italiano negli Stati Uniti volto al potenziamento dell'accesso all'informazione locale e globale per i lettori italiani nella Grande Mela."Con Italpress vogliamo fornire alla comunità italiana una visione complessiva delle notizie, degli eventi, delle storie, degli appuntamenti locali, nazionali e internazionali che accadono, in un flusso costante. Questa partnership è un passo avanti importante per un'informazione crossmediale e di qualità per i nostri connazionali e amanti del nostro Paese", afferma l'editore de ilNewyorkese Davide Ippolito "e rappresenta il giusto tassello per il progetto di espansione che stiamo avviando per i prossimi mesi che prevederà nuovi progetti su Tokyo, San Francisco, Detroit, Boston e Miami"."Sono molto contento di questa partnership con Il Newyorkese e le altre testate del gruppo editoriale LuckyHorn - afferma il direttore dell'Agenzia Italpress Gaspare Borsellino - in quanto permetterà a entrambe le realtà editoriali di rafforzarsi e crescere sul mercato americano. Oltre a fornire la nostra ricca produzione quotidiana multimediale, abbiamo in cantiere dei nuovi format dedicati esclusivamente al mercato americano che andranno sul circuito dei media di LuckyHorn. La partnership prevede anche uno scambio di contenuti editoriali e multimediali che andranno ad arricchire con contenuti originali e di qualità i palinsesti multimediali dell'Italpress e la realizzazione di servizi editoriali e di visibilità per tutte quelle aziende ed enti che vogliono farsi conoscere negli Stati Uniti e per le aziende americane che vogliono invece farsi conoscere in Italia".Credit foto: ilNewyorkese(ITALPRESS).