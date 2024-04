Europee, nel simbolo Pd non c'è il nome di Elly Schlein

(Adnkronos) - Una delegazione del Pd è arrivata al Viminale per depositare il simbolo elettorale per le europee. Nel simbolo non c'è il nome della segretaria Elly Schlein mentre compare il riferimento al Pse. Il termine ultimo per la presentazione dei simboli è alle 16.

"E' stato proposto di inserire il mio nome nel logo elettorale. Si è aperta una discussione ieri in Direzione e anche fuori. Ringrazio chi ha fatto quella proposta ma il contributo migliore che posso dare a questa squadra, lo posso dare correndo assieme alla lista. Questa proposta mi è sembrata più divisiva che rafforzativa", ha detto Elly Schlein in diretta Instagram.