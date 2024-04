(Adnkronos) - Un'auto ha investito due pedoni in due luoghi diversi di Gerusalemme, lasciandoli lievemente feriti. Secondo la polizia israeliana si è trattato di un attacco terroristico. I terroristi che erano alla guida dell'auto si sono dati alla fuga abbandonando la mitragliatrice perché si era inceppata, riferiscono gli agenti citati dal Times of Israel. Gli agenti stanno perlustrando la zona in cerca dei sospetti.