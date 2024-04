Roma, suv in fuga si schianta su un'auto dei Carabinieri

(Adnkronos) - Suv contromano si schianta contro un'auto dei carabinieri, feriti due militari. Lo scontro è avvenuto dopo un inseguimento avvenuto la notte scorsa su via Tuscolana all'altezza Frascati di un suv Stelvio dell'Alfa Romeo che i carabinieri avevano tentato di fermare perché marciava a fari spenti e molto lentamente. Intorno alle 5 la pattuglia dei militari di Frascati ha intercettato il suv bianco che percorreva la Tuscolana in direzione Frascati. I carabinieri hanno cercato di affiancare la macchina ma l'auto ha accelerato dandosi alla fuga.

Arrivato alla rotatoria che incrocia via Grotte Maria l'auto in fuga ha fatto inversione riprendendo la marcia in contromano, poi ha puntato la macchina dei carabinieri con cui si è scontrata frontalmente. Nella macchina dei carabinieri sono scoppiati gli air bag e i due militari a bordo sono rimasti feriti in modo lieve. Sono stati medicati all'ospedale di Frascati. I due in fuga hanno proseguito la marcia contromano e 800 metri dopo hanno abbandonato l'auto. Sul posto sono arrivate altre pattuglie dei carabinieri.

Il suv è stato sequestrato ed è risultato rubato: all'interno sono stati trovati arnesi da scasso. I rilievi sono stati eseguiti dal Nucleo investigativo di Frascati. Sono in corso le indagini della compagnia di Frascati.