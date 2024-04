Sostenibilità, Salvemini (Mase): "Per questa sfida abbiamo bisogno di iniziativa di tutti"

(Adnkronos) - "La sostenibilità si declina in tre grandi macroaree: ambientale, economica e sociale. È una grandissima sfida che abbiamo davanti. Abbiamo bisogno dell'iniziativa, della fantasia di tutti, privati, pubblici, aziende, cittadini, per portare avanti questa sfida fino al 2050 in modo sostenibile, da un punto di vista ambientale certamente, ma soprattutto sociale e economico". Così Francesca Salvemini, capo Segreteria tecnica del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo alla presentazione di Generali Act4Green - Oasi Gregorina, a Palazzo della Cancelleria, a Roma.

"Quindi questo progetto è benvenuto e apprezzato. È uno dei tanti tasselli che sono necessari per costruire questa sostenibilità, questa transizione verso l'economia sostenibile", aggiunge.