79° anniversario della Liberazione, eventi e commemorazioni su tutto il territorio dell'albese

Alba celebra il 25 aprile, quest’anno 79esimo anniversario della Liberazione d'Italia, con eventi commemorativi e altre iniziative in città e sul territorio per rinnovare il racconto di un momento fondamentale della storia italiana e della Resistenza. Il programma è organizzato dal Comune attraverso l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio, l’A.n.p.i. sezione Alba-Bra, l’associazione Beato Padre Giuseppe Girotti e il Centro Culturale San Giuseppe.

Anche quest’anno piazza Risorgimento, via Cavour, via Vittorio Emanuele II, piazza Garibaldi e piazza San Francesco saranno imbandierate con il tricolore. Alba imbandierata ricorda la battaglia del 15 aprile 1945. Dieci giorni prima della Liberazione del 25 aprile le forze partigiane degli Autonomi, Garibaldi, Matteotti, Giustizia e Libertà tentarono di liberare la città di Alba attaccandola da più punti. Nello scontro a fuoco con il presidio fascista della Repubblica Sociale di Salò persero la vita Valerio Boella, Albino Mereu, Marcello Montersino, Romano Scagliola e Oronzo Solazzo. Quel giorno anche una giovanissima vittima civile, “Paolo Mozzone, di 12 anni, deceduto sul marciapiede di via Maestra all’angolo via Giacosa, per tre colpi tra il ventre e la coscia” (Dal Diario albese 1944-1945 di Oscar Pressenda) e 16 feriti tra i partigiani.

Fanno parte del calendario anche gli eventi dedicati al decennale della beatificazione del Beato Giuseppe Girotti avvenuta ad Alba il 26 aprile 2014. Per questo anniversario sarà anche realizzata un’installazione sul portale della Cattedrale di Alba dal titolo “Eldorato”, opera dell’artista Giovanni de Gara.

Questo il programma delle manifestazioni in programma:

Mercoledì 24 aprile – ore 20.30, Corso Banská Bystrica, Fiaccolata della Liberazione

Ritrovo davanti all’ingresso del cortile del Liceo scientifico per la distribuzione fiaccole e la presentazione della marcia a cura dell’Anpi. Alle 20.45 partenza della fiaccolata con il seguente percorso: corso Europa, corso Piave, cavalcavia, via Einaudi, piazza Ferrero, via Vittorio Emanuele II, piazza Risorgimento, dove è previsto l’arrivo alle 21.15. In programma gli interventi del sindaco di Alba e di Sergio Soave, presidente dell’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea “Dante Livio Bianco” di Cuneo. Animazione musicale a cura di del gruppo Arzigh di Magliano Alfieri.

Mercoledì 24 aprile – ore 21.00, Chiesa di San Domenico, Concerto “Stabat Mater”

Concerto realizzato in occasione del decennale della beatificazione del Beato Giuseppe Girotti. Ingresso libero.

Giovedì 25 aprile - ore 10.00, Serralunga, Fontanafredda, Passeggiata della Resistenza nel Bosco dei Pensieri

L’appuntamento è per le ore 10.00 al laghetto di Fontanafredda da cui partiranno i diversi gruppi di lettura guidati da Oscar Farinetti, Farian Sabahi e Antonio Armano. Al termine della passeggiata, un momento di raccoglimento per ricordare i partigiani caduti della XXIesima Brigata Matteotti e per intonare i canti della Resistenza. In caso di maltempo la passeggiata si svolgerà nelle cantine storiche di Fontanafredda.

Giovedì 25 aprile – ore 11.00, Valdivilla di Santo Stefano Belbo, Commemorazione dei caduti della II Divisione Langhe

Raduno davanti al sacrario per la commemorazione dei partigiani caduti, organizzazione della cerimonia a cura di Lorenza Balbo e della II Divisione Autonoma Langhe. Interventi istituzionali e animazione musicale.

Giovedì 25 aprile – ore 18.00, Cattedrale di San Lorenzo, Celebrazione del decennale dalla beatificazione del Beato Giuseppe Girotti

Santa Messa presieduta da S.E. il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Giovedì 25 aprile – ore 20.00, Treiso, Fiaccolata al sacrario di frazione Canta

In ricordo dei partigiani caduti nei territori di Treiso, Barbaresco e Trezzo Tinella, ritrovo davanti al Municipio con la distribuzione fiaccole, alle 20.15 partenza e alle 20.45 raduno davanti al sacrario con la presenza degli alunni della scuola primaria di Treiso. Organizzazione e animazione musicale a cura dell’Amministrazione e di Anpi Alba-Bra.

Da venerdì 26 a domenica 28 aprile pellegrinaggio a Dachau organizzato in collaborazione con la Diocesi di Alba.

Venerdì 3 maggio – ore 10.30, Sala Ordet, piazza Cristo Re, Festa della Liberazione con gli studenti di terza media delle scuole cittadine

Dopo l’intervento del presidente Anpi Alba-Bra, alle 11.00 andrà in scena lo spettacolo “José Domingo Molas: non vivevo sulla luna” presentato da Lo Stagno di Goethe Ets, compagnia teatrale di Torino con regia di Marco Gobetti. A seguire dibattito con il regista. Animazione musicale a cura degli studenti dell’indirizzo musicale IC quartiere Moretta.

Venerdì 31 maggio – ore 17.00, Biblioteca civica “Giovanni Ferrero”, Inaugurazione mostra “La nostra Costituzione”

Esposizione dei lavori del concorso di interpretazione grafica “12 articoli per 12 mesi”, disegni sui valori proposti dagli articoli fondamentali della Costituzione rivolto agli alunni delle scuole primarie, e del concorso storico “I Giusti della Costituzione” per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado, brevi biografie di persone che hanno speso la vita per la realizzazione dei valori proposti dalla Costituzione. Una selezione dei lavori consegnati sarà riprodotta sull’Almanacco della Resistenza 2025 edito da Anpi Alba-Bra. La mostra sarà visitabile da sabato 1 a venerdì 7 giugno in orario 9-12,30 e 14-18, il sabato solo al mattino.