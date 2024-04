Al Museo Civico di Cuneo un laboratorio creativo in vista della Festa della Mamma

Venerdì 10 maggio, dalle 16.30, e sabato 11 maggio, dalle ore 10.30, il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo proporrà un laboratorio creativo destinato ai bambini di età compresa fra i 3 e i 7 anni, volto a festeggiare la mamma.

Il laboratorio è stato battezzato “Un grembiule per mamma”. Dopo aver osservato i dipinti a tema floreale del museo, ai bambini verrà chiesto di riprodurre e colorare, su un grembiule di ampie dimensioni, una decorazione a tema primaverile per festeggiare la propria mamma. Valorizzato dalle abili e piccole mani dei giovani artisti, sarà consegnato alla fine dell’attività come dono da portare a casa.

I laboratori creativi del Museo civico sono indirizzati a sviluppare le propensioni artistiche e le abilità manuali dei bambini, con il fine di indirizzarli in maniera semplice e divertente alle meraviglie del mondo dell’arte. I materiali e gli strumenti, interamente forniti dagli operatori, sono facili da manipolare, atossici e colorati.

La partecipazione al laboratorio ha un costo di 5 euro a bambino, la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata presso il Museo Civico di Cuneo, via Santa Maria 10, entro giovedì 9 maggio, telefonando al numero 0171.634175 o mandando una mail a museo@comune.cuneo.it.