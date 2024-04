Venerdì 26 aprile ,durante tutta la giornata, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di San MicheleMondovì sarà presente una clinica oftalmica mobile per la prevenzione di patologie oculari e valutazioni di prevenzione visiva nell’adulto e nei bambini.

In dettaglio, per gli adulti sono previsti screening glaucoma e maculopatia, per i bambini fino ai 6 anni valutazione ortottica.

Per info e prenotazioni rivolgersi al bar della Società o telefonare al 3298506665 (solo pomeriggio).