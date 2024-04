“Best performer” per Bra Servizi: già a marzo 2024 entra nella super classifica delle aziende “Champion”

Anche quest’anno la Bra Servizi è entrata a pieno titolo nella classifica “Champion” delle aziende italiane che già nei primi tre mesi del 2024 hanno raggiunto la “best performer” in crescita e sviluppo. Una “best performer” che per l’azienda braidese, leader dei servizi ecologici, significa un ulteriore cinque per cento di crescita.

“Naturalmente siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo importante traguardo, tra l’altro inaspettato, almeno in questi primi mesi dell’anno - commenta soddisfatta Sonia Piumatti, amministratrice Gruppo Piumatti - Bra Servizi, con responsabilità nei settori acquisti, marketing e ge­stione generale -. Per il 2024 l’azienda ha messo in cantiere molti progetti importanti ed innovativi, con la determinazione di raggiungere altri obiettivi di grande rilievo. Come dico sempre però - conclude Sonia Piumatti - è la squadra che rende il gioco vincente e per questo il nostro ringraziamento deve andare a tutti i collaboratori dell’azienda che ogni giorno, con passione e professionalità, insieme a noi, puntano a dare il meglio. Far parte delle aziende Champion italiane ci sprona a fare ancora di più e sempre meglio. Anche perché quest’anno Gruppo Piumatti - Bra Servizi compie 35 anni e festeggiarli con grandi risultati è il nostro obiettivo più importante”.