Radicali Cuneo: "Per l'anniversario della Liberazione vigiliamo sulle libertà"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei Radicali Cuneo Lorenzo Roggia, Emanuele Gallo e Alexandra Casu..



L'Associazione Radicali Cuneo parteciperà alla fiaccolata del 24 aprile a Cuneo per celebrare la Liberazione, ricordando il coraggio di chi ha resistito all'oppressione totalitaria nazifascista e riaffermando l'importanza di non chiudere gli occhi di fronte alle minacce che oggi incombono su libertà e diritti conquistati con sacrificio.



Sosteniamo la Resistenza Europea dei partigiani di oggi, gli Ucraini, che combattono contro la dittatura aggressiva di Vladimir Putin. È essenziale sostenere questo fronte, anche militarmente, e non abbandonare chi sta sacrificando la propria vita anche per la nostra libertà; vogliamo una Pace che sia giusta e non favorisca il più forte.



Allo stesso tempo, condanniamo il terrorismo e i governi estremisti che minacciano la convivenza pacifica in Medio Oriente, e avvertiamo il rischio di regressione dei diritti anche in Italia e in Europa.



Perciò supportiamo con convinzione l'idea degli Stati Uniti d'Europa, nata proprio dalle coscienze oppresse dal nazifascismo, come baluardo di democrazia e garanzia delle nostre libertà faticosamente conquistate.



Alla fiaccolata del 24 aprile parteciperemo con bandiere dell'Europa, dell'Italia e dell'Ucraina.



Invitiamo la popolazione a unirsi a noi, portando le bandiere che rappresentano le libertà che vogliamo difendere e sostenere.