Quando parliamo di assistenza Pc Dell come facciamo in questo articolo stiamo parlando praticamente di un'azienda che si occupa di mettere a disposizione per i clienti che hanno deciso di dare fiducia a questa azienda così famosa per quanto riguarda la vendita di Pc Desktop e di Notebook, dei servizi di supporto tecnico di vario genere e quindi si propongono di fornire assistenza tecnica a qualsiasi persona ha un computer di questa azienda si trova in difficoltà per qualche motivo.

In genere parliamo di centri di assistenza tecnica che intervengono su quei Notebook che non sono più in garanzia e quindi magari sono passati più di due anni e si possono occupare di tante cose diverse tra loro e rispetto alle quali non è facile fare un elenco perché sarebbero tanti per un articolo.

Però se vogliamo parlare degli interventi più tipici possiamo fare riferimento alla rimozione dei virus e malware che sappiamo quanto possono essere pericolosi e infatti questi professionisti nel settore utilizzeranno degli strumenti specializzati per eliminare dei software dannosi e quindi per proteggere il computer, per esempio, da furti di dati o da altri danni.

A proposito di furto dei dati o anche della perdita di questi in genere parliamo di professionisti che sono esperti anche a recuperare quei dati e soprattutto quando sono dati molto importanti perché riguardano persone che magari usano il loro Notebook per lavoro è un servizio davvero molto importante.

Così come potremmo parlare anche dei servizi relativamente più semplici che riguardano un'ottimizzazione e un miglioramento delle prestazioni quando osserviamo che il nostro Notebook è troppo lento e magari bisogna pulire dei file temporanei o ancora meglio della deframmentazione del disco rigido e tutte le altre attività che possono essere importanti per la sua manutenzione.

Poi chiaramente ogni caso è specifico e pensiamo a quelle persone che possono avere dei problemi di connettività o configurazione di rete anche se il loro wi-fi funziona teoricamente bene a casa ed è chiaro che questi professionisti sanno sempre come aiutarli.

Quando un nostro Notebook ha un problema dovremmo evitare le soluzioni fai da te

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come sempre dobbiamo ricordare in questi casi anche se siamo persone abili con i computer, dovremmo evitare le soluzioni fai da te perché spesso peggiorano una situazione che già può essere abbastanza compromessa.

Anche perché ormai questi professionisti nel settore spesso e volentieri offrono anche dei servizi di supporto remoto e quindi i tecnici che ci lavorano all'interno possono accedere al nostro computer a distanza e risolvere vari problemi senza che noi siamo fisicamente presenti eliminando la necessità di portare il nostro Notebook nel loro centro e quindi non abbiamo scuse.

In questi casi in genere i professionisti in questione ci chiedono di scaricare e installare un software specifico che consentirà la connessione da remoto e in quel caso il tecnico può visualizzare il nostro schermo e controllare il sistema e risolvere quello che c'è da risolvere in poche parole.