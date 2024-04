A Bra torna il concorso di disegno dal vivo promosso dall’associazione L’Albero Inverso

Domenica 12 maggio torna a Bra il concorso di disegno dal vivo promosso dall’associazione L’Albero Inverso, che per la sua 4ª edizione si sposta a palazzo Traversa.

Ai partecipanti, sia adulti che bambini, sarà consegnata una tavoletta con un foglio di disegno da realizzare sul momento, prendendo spunto dai soggetti nelle sale espositive o facendosi ispirare dall’architettura. Dopo la consegna, gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da artisti locali.

"Un’occasione per valorizzare un palazzo storico e di grande valore per la nostra città, di cui racconteremo le particolarità", spiega Daniela Melotti. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di diversi sponsor, negozi del territorio "che ci sostengono non con premi non in denaro, ma legati ai propri prodotti".

L’Albero Inverso, con sede in via Barbacana, è un’associazione braidese tutta al femminile con presidentessa Paola Marengo "La nostra mission è promuovere l’arte in tutte le sue forme tra adulti e bambini, che accompagniamo in un percorso di ricoperta delle proprie abilità creative", aggiunge Melotti.