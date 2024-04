Festeggia le tue cerimonie in Agriturismo Isorella: menù personalizzati e tanto spazio verde!

Sei alla ricerca della location perfetta per festeggiare un battesimo, una comunione o una cresima? L'Agriturismo Isorella di Cherasco è la scelta ideale per te! Nei mesi di aprile, maggio e giugno, ti offriamo un'atmosfera accogliente e familiare, unita a un servizio impeccabile e a menù personalizzati in base alle tue esigenze.

Perché scegliere Agriturismo Isorella?

Menù su misura: I nostri chef prepareranno per te e i tuoi ospiti dei piatti deliziosi utilizzando solo prodotti freschi e di stagione, tenendo conto anche delle eventuali allergie o intolleranze. Potrai concordare il menù in anticipo, scegliendo tra diverse proposte oppure creando un percorso gastronomico personalizzato.

Spazio verde per i bambini: L'agriturismo dispone di ampi spazi verdi dove i bambini potranno giocare in libertà e sicurezza, mentre voi vi godete i festeggiamenti in tranquillità.

Allestimenti personalizzati: Il nostro staff si occuperà di allestire la sala secondo i tuoi gusti e il tema della cerimonia, creando un'atmosfera speciale per un giorno indimenticabile.

Feste di compleanno: Agriturismo Isorella è anche la location ideale per festeggiare compleanni di tutte le età. Offriamo la possibilità di organizzare un aperitivo a buffet con sfiziose pietanze preparate con ingredienti genuini.

Contattaci per un preventivo personalizzato e prenota subito la tua cerimonia!

Agriturismo Isorella: il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi speciali in un ambiente familiare e accogliente, circondati dalla natura.

Per maggiori informazioni: