Il dottor Adalberto Vivaldo è il nuovo primario di Medicina Generale dell’ospedale di Ceva

“Mi congratulo con il dottor Adalberto Vivaldo, nuovo Primario di Medicina Generale dell’ospedale di Ceva e gli auguro buon lavoro”.

Con queste parole, il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone, si complimenta con il neo responsabile della struttura ospedaliera cebana, esprimendo anche la sua soddisfazione per l’importante riconoscimento dato al nosocomio di Regione San Bernardino.

“L’ospedale di Ceva conosce bene la professionalità del dottor Vivaldo - prosegue il primo cittadino Bezzone - essendo già stato direttore sostituto della Medicina Generale e con la sua nomina a primario, viene rimarcata l’eccellenza del nostro nosocomio, nonché la sua importanza per tutto il territorio e la volontà di farne un presidio sanitario di riferimento e in continua crescita.

Quello della sanità è un settore molto delicato e di primaria importanza - conclude Bezzone - per questo va sostenuto e tutelato, proprio come in tutti questi anni abbiamo fatto per tutto ciò che concerne le nostre competenze, grazie anche all’aiuto della Regione Piemonte. Soprattutto l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi ha sempre avuto una grande attenzione per l’ospedale di Ceva e lo ringrazio per questo”.