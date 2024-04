Al Museo Eusebio di Alba la premiazione del conclorso “Il-lustra emozioni”

Si terrà martedì 7 maggio alle ore 17.30, al Museo Civico Eusebio, la premiazione del concorso “Il-lustra emozioni”, promosso dall’Ufficio Informagiovani del Comune di Alba e rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado albesi.

Tema del concorso, inserito nel catalogo delle proposte educative dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, è stato il mondo delle emozioni e, nello specifico, è stato proposto di lavorare sul tema della “rabbia”.

I lavori, prodotti dai numerosi partecipanti, saranno esposti dal 7 al 28 maggio nei locali della Biblioteca Civica “G. Ferrero”. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca: dal martedì al venerdì: 9.00-12.30 e 14.00-18.00 e il sabato: 9.00-12.30.

Partendo da quattro frasi-affermazioni, i ragazzi sono stati invitati a raccontare il loro concetto di rabbia utilizzando la tecnica grafica che più ritenevano adatta (dalla fotografia, al disegno a mano libera, alla creazione digitale): “L’ira è un acido che può provocare più danni al recipiente che lo contiene che a qualsiasi cosa su cui venga versato”. Seneca

Ancora: “Quando l’ira si diffonde nel petto, tieni a freno la lingua che abbaia al vento”. Saffo

“Io ho il diritto di essere arrabbiata e non voglio che nessuno mi dica che non dovrei esserlo, che non è bello esserlo e che c’è qualcosa di sbagliato in me perché mi arrabbio”. Maxine Waters

Infine, "Di solito gli uomini quando sono tristi non fanno niente: si limitano a piangere sulla propria situazione. Ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose". Malcom X