L'Itis del Pozzo di Cuneo campione provinciale agli studenteschi di atletica leggera

Il 18 aprile, presso il campo di atletica “Walter Merlo” di Cuneo, si sono disputati i campionati studenteschi provinciali di atletica leggera ai quali l'Itis Mario Delpozzo ha partecipato con le proprie squadre.

La squadra allievi si è aggiudicata il titolo di campione provinciale, distaccando di 14 punti l'istituto “Leonardo Cocito” di Alba e totalizzando 12 punti dati dalla sommatoria dei piazzamenti delle varie specialità, ottenendo così il pass per le prossime fasi regionali del 7 maggio a Vercelli.

Un plauso particolare a Romano Lorenzo della 2AELE, che ha corso i 100 metri in 11”80, imponendosi su tutti i partecipanti, e a Castellino Ada della 1CROB, campionessa provinciale del salto in alto con la misura di 1,40.

Nel getto del peso da 5 kg l’alunno Ferreri Gabriele della 2CROB ha conquistato il secondo posto con la misura di 11,49 metri.

Seconda posizione, nel salto in alto, per Pjetri Amiano della 2AELE con 1,65 di stacco, e stessa posizione è stata assegnata all’alunno Riba Alberto della 3ABIO nel salto in lungo con la misura di 5,57.

Nella corsa ad ostacoli la terza posizione è andata all’alunno Masoero Andrea della 3a Rob, che ha concluso la prova in 15”40.

Nona posizione dei 1000 metri per Falco Matteo della 2AMEC, con il tempo di 2:56.70.

Grande prestazione per la staffetta 4x100 composta da Gastaldi Andrea, Golè Giuseppe, Ferrero Luca e Romano Lorenzo tempo 47”50.

La squadra allieve così composta Ferrera Asia 2ALOG 100m, Dutto Arianna 3AROB salto in lungo, Viano Maia 1CROB getto del peso, Giglia Elisa 2ABIO 1000m, Ciartano Isabel 2AROB 1000m, Pellegrino Olivia 2AROB corsa ad ostacoli si è aggiudicata una lodevole sesta posizione.

Il frutto di questi meritevoli risultati è derivato dalla determinazione e bravura dei ragazzi che si sono allenati costantemente nelle ore pomeridiane del Gruppo sportivo, seguiti dalla professoressa Calandra Paola.

Continuando così una tradizione che si perpetua da anni nel nostro istituto, alla continua ricerca e sviluppo del talento nell’atletica leggera iniziata alla fine degli anni 80, dal professor Marangio Francesco continuata successivamente da Berto Paolo. Sono ben ventisette i titoli conquistati di campioni provinciali, 14 titoli regionali, 4 vittorie alle fasi nazionali e 4 partecipazioni ai mondiali.