Trial, grandi emozioni a Garessio lo scorso week-end

Ampia partecipazione a Garessio, lo scorso fine settimana, per il ritorno del campionato italiano trial Assoluti.

Dopo i successi del 2000, del 2005 e del 2016: la FMI ha nuovamente premiato l’organizzazione del moto club Trial Alta Val Tanaro, che vede la presidenza onoraria del designer Giorgetto Giugiaro.

Domenica 21 aprile, 131 piloti, (inclusi minitrialisti) hanno preso parte alla prima tappa tricolore di quest'anno.

Fulcro del week-end è stata la “Palestra Barjols”, sede degli allenamenti e vanto del moto club garessino che ha ospitato l’ultima zona, l’area sportiva (bocciodromo e pista di pattinaggio) con paddock, segreteria, partenza e arrivo.

[Video di Gabriele Pagliana]

Grande riconferma per il campione italiano Matteo Grattarola, che ha conquistato la TR1, il Trofeo Città di Garessio e il Memorial Andreuccio Mao consegnato da Giorgetto Giugiaro.

Sul podio femminile primeggia Andrea Sofia Rabino che, per una sola penalità, ha preceduto Alessia Bacchetta; mentre Alice Parodi ha vinto la femminile B.

Numeri in crescita anche per il minitrial che ha visto 40 partecipanti.

Alla cerimonia di premiazione, durante la quale sono stati consegnati anche i memorial in ricordo di Sergio Calzia, Fulvio Bologna ed Emilio Gelsomino, erano presenti il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, il consigliere regionale Paolo Bongioanni, la presidente del CONI Cuneo e rappresentante di Fondazione CRC Claudia Martin, Rocco Pulitanò vice presidenre dell'ATL Cuneese, Luciano Sciandra per l'Unione Montana Alta Valle Tanaro, l'assessore del comune di Garessio Pierandrea Camelia per l'Unione Valli Tanaro e Casotto, il presidente onorario del moto club Giorgetto Giugiaro e l’attuale numero uno Luca Rosso.