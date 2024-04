Oggi è l’onomastico del Papa. Ecco come mandargli gli auguri

A papa Francesco stanno giungendo in queste ore tantissimi auguri. Oggi, 23 aprile, si festeggia infatti San Giorgio e anche l’onomastico di Jorge Mario Bergoglio.

Ma il regalo più bello è quello che fa lui alla Chiesa e al mondo, attraverso i suoi messaggi di pace e di speranza. Le parole di Francesco echeggiano ovunque e le ultime sono quelle lanciate in un post dal suo account X @Pontifex in occasione della Giornata mondiale della Terra: «La nostra generazione - scrive - ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace».