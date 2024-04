Arti marziali: l'asd Karate Cervasca in forze al campionato regionale di Mondovì

Quest'anno il Campionato regionale Piemonte e Valle d'Aosta di Karate della FEDERAZIONE ski.i è andato in scena nella bella cornice del Pala Manera di Mondovì.



Con la regia dello Shotokan Karate Funakoshi di Magliano Alpi e nei sei tatami allesti per l'occasione si sono sfidati i circa 300 atleti provenienti da 19 società di tutta la regione.



A rappresentare lo Shotokan Karate-do di Cervasca sono scesi in campo ben 17 atleti, oltre ad un arbitro nazionale ed un aspirante arbitro.



Tutti gli atleti cervaschesi hanno ben figurato nelle rispettive categorie e ognuno di loro si è portato a casa i complimenti del capo palestra, maestro Massimiliano Parola.



Il team cervaschese era composto:



Categoria Speranze fino ai 13 anni:

Per le cinture bianche: Giraudo Cecilia, Dellavalle Cecilia, Fantino Tommaso, Borgetto Gabriel, Rosso Davide, Manzo Gioele, Leardi Simone, Cavallera Giacomo, Cavallera Matteo;



Per le cinture Gialle: Rusu Riccardo, Rispoli Susanna, Allamando Nicolò;



Per le cinture arancio: Lamberti Pietro.



Mentre nella categoria Juniores dai 14 anni in sù:



Per le Cinture gialle: Brignone Fabio;



Per le cinture Marroni: Brignone Francesco Hoi, Maggioni Sara;



Per le cinture nere: Armando Stefano;



Ha raggiunto il gradino più alto del podio aggiudicandosi 2 medaglie d'oro, sia nella gara di Kata e sia di Kumite cinture gialle, Allamando Nicolò.



Medaglia di bronzo per Brignone Fabio nella categoria kata cinture colorate seniores e medesima prestazione per Brignone Francesco Hoi nella categoria Kumite cinture marroni/nere juniores.