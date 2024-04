Bagnasco, 2 milioni di euro dal Ministero per messa in sicurezza dal rischio idrogeologico

Circa 2 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio. È questo il "tesoretto2 che il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha assegnato al comune di Bagnasco.

La conferma è arrivata lo scorso 17 aprile, attraverso un decreto per l'assegnazione di fondi per la copertura delle spese di progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

A seguito di richiesta inoltrata nello scorso mese di gennaio, dallo stesso Comune di Bagnasco, sono state finanziate le progettazioni per la “Sistemazione e messa in sicurezza idraulica del Fiume Tanaro nel tratto tra il ponte della Strada Provinciale n° 490 ed il vecchio Ponte Romano” per un importo lavori di 995mila euro e per la “Sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del versante a monte dell’abitato di via Basteris” per un importo lavori di altri 995mila euro.

"Tali finanziamenti - commenta il sindaco Beppe Carazzone - sono di fondamentale importanza in quanto consentono al Comune di ottenere l’idonea documentazione tecnico progettuale per poter individuare gli interventi da realizzare e per procedere alla successiva richiesta dei necessari finanziamenti".

Entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso relativo al suddetto decreto dovranno essere affidate le relative progettazioni definitive ed esecutive.