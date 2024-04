Festa della Liberazione, cortei e celebrazioni in tutto il Roero

Sono molti gli eventi e le celebrazioni nel Roero in occasione della Festa della Liberazione di giovedì 25 aprile.

A Canale, in piazza Italia alle 10.15 raduno e sfilata verso monumento ai Caduti, con deposizione corona di alloro, saluto del Sindaco e del Presidente dell’“Associazione Casetta”. Interverrà Paolo Tonini Bossi a nome dell’Anpi Alba-Bra. Animazioni dell’Istituto comprensivo di Canale.

Sempre nella giornata di giovedì 25 aprile:

A Castagnito alle 10.30, ritrovo in piazza Cesare Battisti, deposizione di fiori sotto la lapide, lettura di ricordi e ricerche storiche, interventi del Gruppo Alpini e degli “Amici della Resistenza” di Fossano, con partecipazione di Roberto Giachino, presidente Circolo di Alba dell’Anpi.

A Magliano Alfieri nella Chiesa di Santa Maria delle Nevi, presso il Parco della Rimembranza, rito commemorativo in memoria dei Caduti e celebrazione liturgica della parola. Saranno presenti autorità civili, militari, religiose e la banda musicale “La Maglianese” diretta dal maestro Fabrizio Massarone. Organizzazione del Comune e del Gruppo ANA, Combattenti e Reduci. In caso di maltempo la cerimonia si terrà nella Chiesa di Sant’Antonio. Alle 17.30 nel salone polifunzionale “Riez” a S.Antonio, letture e riflessioni “Dell’Amore, dell’Amicizia, Delle Armi”, lavoro a cura del Liceo Scientifico “L.Cocito” di Alba.

A Guarene ore 10 deposizione corona di alloro al monumento dei Caduti di frazione Vaccheria. Alle 10.30 alza bandiera e deposizione corona di alloro alla lapide dei Caduti presso il Municipio e alle 10.45 deposizione corona di alloro presso la Casa Alpina di Guarene capoluogo. A seguire verrà inaugurato il nuovo parcheggio “Edoardo e Giovanni Lora” in viale Divisione Cuneense.

A Sommariva del Bosco in programma il raduno alle ore 9 in piazza Umberto I, con corteo e deposizione delle corone alle lapidi dei Caduti e al monumento degli Alpini. Alle 10.30 presso il parco della Rimembranza celebrazione della Santa Messa (in caso di maltempo nella Chiesa dei Battuti Neri). Interverrà la banda musicale “Giuseppe Verdi”.

A Sommariva Perno il ritrovo avverrà alle ore 11 davanti al cippo CSR in località Galano. Seguiranno saluti del sindaco dell’Amministrazione comunale e del sindaco del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi di Sommariva Perno. Alza bandiera, esecuzione Inno d’Italia, deposizione corona d’alloro e benedizione del cippo che ricorda l’uccisione di due partigiani concluderanno la cerimonia.

Verranno deposti fiori e corone dai monumenti dedicati ai Caduti di tutte le guerre a Corneliano d’Alba e in altri paesi roerini. A Monticello d’Alba le cerimonie sono state anticipate domenica 19 aprile, mentre in altri paesi la Liberazione e le commemorazioni del 4 novembre vengono fatte coincidere.

Il comune Govone ha organizzato martedì 23 aprile un momento di riflessione insieme agli Istituti scolastici del Capoluogo, alle Associazioni e alla Cittadinanza, e sono stati inaugurati con la benedizione impartita dal parroco di Govone il monumento ai Caduti in Frazione San Pietro, completamente restaurato, e le due lapidi riposizionate in Piazza Vittorio Emanuele II alla memoria di Valle Domenico Celestino e Nada Francesco, partigiani uccisi dai nazifascisti.