A Envie una passeggiata tra storia, natura e tradizioni sul “Sentiero delle Faye”

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno l’associazione ‘I Argic, diretta da Davide Miretti, il circolo culturale La Torre nel Parco, diretto da Valeria Ferrero, e da quest’anno con la l’associazione Envie de Chanter, diretta da Alessandra Castelli e Flavio Fraire, e il patrocinio del comune di Envie, danno il via a un ricco programma di manifestazioni dedicato a cultura, natura e sport.

Ciò avviene nell’ambito della carta nazionale dei servizi di cui fanno parte queste associazioni.

Preistoria, storia, tradizioni e racconti popolari della collina enviese con il presidio del lato est del Mombracco propongono il primo appuntamento dedicato alla scoperta del “Sentiero delle Faye”, le magiche creature che vivono nei boschi narrate negli antichi racconti popolari.

Il ritrovo è alle 9 con l’ accoglienza in piazza Santa Maria (davanti alla chiesa parrocchiale) della frazione Occa di Envie da cui partirà la passeggiata accessibile e libera a tutti, adatta anche alle famiglie. Sul sentiero si si potranno scoprire anche le incisioni rupestri. Il percorso ad anello era stato inaugurato l’anno scorso ed è stato consolidato e perfezionato.

Alle 9,30 partenza con la prima tappa prevista alle 11 a “Pera Grilet” (m. 600) , importante sito panoramico e ricco di incisioni rupestri.

Alle 12,30 è prevista la sosta per il pranzo al sacco in località Pian Civallero (m. 578) e a seguire alle 14 la visita alla “Roca d’le Faye”.

Nel pomeriggio alle 16,30 ci sarà la “marenda sinoira” in località La Grengia (o Grangia) sempre in frazione Occa, in collaborazione con la nuova gestione del “Lago d’le Faye”. Il ritorno in piazza Santa Maria è previsto alle 17,30.

Alla camminata parteciperanno gli esperti di arte rupestre Simona Pagliano e Luca Midulla. I coordinatori e organizzatori del gruppo dei Mombracchisti Manuela Chialvo (tel. 340-6439131) e Daniele Putetto (tel. 348-0360477) che sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Si consiglia l’uso di scarponcini. In caso di maltempo la camminata sarà rinviata a domenica 19 maggio.

Info@argic.it e latorrenelparco@gmail.com, e sulle pagini Facebook e Instagram del ‘mombracco’.