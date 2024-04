La Corrado Leone and Friends porta i due “Lucio” a Villanova Mondovì

Dopo il successo ligure, la band Corrado Leone and Friends è pronta a portare il concerto “Lucio vs Lucio” nella propria terra natìa: Villanova Mondovì.

Venerdì 3 maggio alle ore 21.00, presso il teatro Federico Garelli di Villanova (via Teatro, 9), si terrà la prima tappa cuneese, anzi monregalese, di questo spettacolo dedicato a due colonne portanti della musica italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti.

“Due storie, due voci, un’unica emozione – Racconto per canzoni”, è questo il pay off che compare in locandina, e sicuramente le canzoni e le emozioni non mancheranno.

La scaletta proporrà al pubblico i brani che hanno segnato un’epoca, anzi le epoche, e che, nel loro essere trasversali e universali, appartengono a più generazioni. Da “Un’avventura” e “La canzone del sole” a “L’anno che verrà” e “Piazza Grande”, le parole e le note di questi due grandi artisti risuoneranno tra le file di poltroncine rosse e non potranno che indurre tutti, grandi e piccini, a cantare insieme ai musicisti.

“È stato facile convincere i miei Friends ad affrontare questa nuova avventura musicale, è bastato pronunciare i cognomi Dalla e Battisti ed ho visto cinque persone annuire. In pochi secondi vengono in

mente titoli e titoli di canzoni che negli anni sono state colonne sonore della musica Italiana: non potevamo non provarci. L’idea di “Lucio e Lucio” in realtà era da un po’ di tempo che mi girava per la testa ma in mezzo c’è stata una pandemia che ha reso difficile fare musica dal vivo e il fatto che avevamo già al nostro attivo parecchi lavori che comunque erano molto richiesti. La stagione invernale ci ha dato il tempo di mettere

insieme i brani per un concerto da ascoltare e da cantare tutti insieme…30 anni di musica e tantissime emozioni. Dopo anni di spettacoli teatrali in cui abbiamo musicato “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni, la favola di “Pinocchio” di Collodi, l’Inferno Dantesco, rivissuto i primi 70 anni della R.A.I. e suonato i brani più significativi del Festival di Sanremo finalmente un concerto. Dalla e Battisti, i 2 Lucio

della canzone italiana. Per noi del gruppo l’occasione per ricantare la colonna sonora della nostra giovinezza, per quelli più giovani di noi l’opportunità di ascoltare musica che non verrà mai dimenticata.”

Al commento del padre fondatore del gruppo fanno seguito i commenti di due suoi “compagni di avventura”: la cantante Lorella Leone e il tastierista, nonché fisarmonicista, Fabio Mattiauda

Misurarsi con due Giganti della musica come Lucio Dalla e Lucio Battisti è un grande piacere, ma nello stesso tempo anche una grande responsabilità, perché si tratta di canzoni immortali nel tempo, che sono inevitabilmente nel cuore di tutti e ognuno di noi spesso lega a una canzone un ricordo, un momento, un periodo della sua vita.” – ha chiosato Lorella – “Riuscire a ritrasmettere la stessa emozione è davvero una cosa difficile e credo che mettere nella propria interpretazione, la propria emozione sia l’unico modo per riuscire a trasferirla allo spettatore.”

Non meno trasporto si evince dalle parole di Fabio. “Abbiamo deciso di omaggiare i due artisti italiani probabilmente più rappresentativi. Senz’altro la loro musica ha cambiato per sempre “le regole del gioco”. La loro fonte di ispirazione non si è ancora esaurita, anche nei giovanissimi, così apparentemente lontani dalle “bionde trecce…gli occhi azzurri…”. Con lo spettacolo “Lucio vs Lucio” la nostra Compagnia ha ancora una volta cambiato pelle. Niente più abiti di scena, ambientazioni, passaggi esilaranti e scanzonati laddove nessuno aveva osato. Per questo nuovo lavoro solo musica. D’altra parte, per celebrare i due più grandi artisti della musica italiana non sarebbe servito altro. La struttura dello spettacolo è molto semplice.” - prosegue il musicista – “Tanta musica, niente fronzoli. Alcune curiosità e aneddoti su alcuni brani proposti e