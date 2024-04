La biblioteca di Cervasca, un piccolo grande orgoglio dell'assessora Daniela Benessia e del Comune

Pensionata, Daniela Benessia, sposata e da 41 anni a Cervasca, è pronta a ricandidarsi per la terza volta. Dopo due mandati da assessora, prima con il sindaco Aldo Serale e poi con Enzo Garnerone, anche lui ricandidato, con cui ha avuto le deleghe a Scuola e Sociale, vuole ancora spendersi per il paese e la comunità, forte anche del fatto di avere, adesso, tanto tempo a disposizione.

"La mia esperienza con Garnerone è stata in una lista civica. Abbiamo idee politiche diverse, ma abbiamo saputo essere compatti, uniti e presenti, soprattutto il sindaco - evidenzia la Benessia. Insieme e in modo coeso abbiamo potuto affrontare tutti i problemi che si sono presentati. Spero che i cittadini decidano di riconfermarci la fiducia. Dal canto mio, essendo in pensione, ho tanto tempo da dedicare alla comunità, specialmente agli anziani e ai fragili, ma anche ai più giovani, per aiutarli a realizzare i propri sogni e obiettivi".

Non solo. C'è un progetto che le sta a cuore e che vorrebbe portare a termine: la sistemazione dell'area perimetrale del cimitero del concentrico in modo da rendere più bella l'area.

Daniela Benessia, in questi anni, ha lavorato anche in ambito territoriale, come assessora dell'Unione montana dei comuni della Valle Grana, come rappresentante dei sindaci dei Comuni dell'alta valle in seno al Consorzio socio assistenziale e come delegata per la Valle Grana negli incontri per Terres Monviso.

Si è spesa anche per la riapertura del Centro anziani. Era chiuso da tempo ed è diventato Circolo Acli. Ma la cosa di cui va più orgogliosa è la biblioteca di Cervasca, che vanta numeri davvero importanti: 4.103 tesserati su una popolazione di 5.174, di cui ben 2.135 sono attivi.

Nell'ultimo anno sono stati dati in prestito 4.653 libri. Numeri che danno anche la misura del costante investimento: con fondi comunali e ministeriali, ogni anno vengono acquistati 350 nuovi volumi, per poter dare sempre le ultime edizioni o le novità editoriali.

La biblioteca dispone di una LIM e di un computer collegato alla rete ed ha un'area dedicata ai volumi per i ragazzi. E' frequentata dagli studenti di ogni età, sia per studio che per consultazione. Spesso viene frequentata anche dagli alunni della Primaria, che svolgono attività con le insegnanti, e dai bambini più piccoli, per le letture animate, in collaborazione con Nati per leggere.

Gli orari di apertura sono il lunedì e mercoledì, dalle 15 alle 19 e il sabato dalla 8.30-12.30, grazie alla collaborazione costante delle volontarie. "Tutta l'amministrazione le ringrazia per il prezioso lavoro. Aggiungo che, a breve, verrà ultimata la digitalizzazione dei servizi rivolti agli utenti, mentre i libri sono già tutti digitalizzati", spiega l'assessora Benessia.

"Con la commissione cultura e biblioteca siamo riusciti a iniziare vari corsi per gli adulti, in orario serale: scultura del legno, chitarra, cucina, cucito, produzione di cesti, pittura su legno, teatro in piemontese. Facciamo tante cose, tra cui la presentazione di libri; organizziamo viaggi, concerti, spettacoli di teatro all'aperto. Abbiamo davvero realizzato tanto, in questi anni, per Cervasca", sottolinea ancora.

Un cenno alla Biennale, di cui l'ultima organizzata nel 2022, con la presenza di artisti in piazza, nel borgo di San Michele, e la Fiera del libro, con la partecipazione di autori e case editrici. Libri e cultura, di cui spera di potersi ancora occupare. "Abbiamo lavorato bene e chiediamo che ci venga rinnovata la fiducia", conclude.