Motori: Matteo Giordano e Manuela Siragusa pronti per il debutto nell'International Rally Cup 2024

Dopo le gare di prova in Liguria e ad Alba tra marzo e aprile, è tempo di debutto nell'International Rally Cup 2024 per Matteo Giordano e Manuela Siragusa.

Il "57.o Rallye Elba", in programma tra venerdì 26 e sabato 27 aprile, è il primo dei quattro appuntamenti in calendario per l'IRC, che la coppia cuneese affronta con una Renault Clio Rally3 di Kimera Racing (in collaborazione con Tiesse Suzuki Asti ed Alma Racing), gruppo RC3N, a cui è stato assegnato il numero 58 in un rally che vede oltre 150 equipaggi iscritti.

La gara nella famosa isola toscana è divisa in sette prove speciale, suddivise in due giorni.Venerdì partenza da Portoferraio alle ore 17.00 con i passaggi sulle PS "Capolivieri", "Volterraio - Cavo" (la più lunga della gara con i suoi 26.95 km) ed ancora "Capolivieri".Parco chiuso notturno e sabato mattina i passaggi sulle "Due Mari" e "Due Colli", prima del finale nel pomeriggio con la "Marciana Marina - Marciana - Campo" e "Monumento", con arrivo a Portoferraio. In totale 102.62 km solo di tratti cronometrati tutti su asfalto.

Matteo e Manuela sono partiti per la Toscana molto motivati: "Tra Val Merula e Rally del Piemonte abbiamo raccolto molte informazioni sulla macchina, il cui potenziale è importante.All'Elba puntiamo a trovare un buon ritmo fin da subito, consapevoli che già la seconda prova speciale, molto lunga, potrebbe sgranare la classifica; le condizioni meteo potrebbero cambiare più volte tra venerdì e sabato, creando una grossa incognita per tutti.Sono ben 85 gli iscritti I.R.C. a questo rally, vogliamo scoprire il nostro vero valore."