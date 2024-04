Volley maschile Serie C: sabato scattano i playoff, il VBC Mondovì prepara la sfida con il Lasalliano Torino

Prendono il via sabato i play-off per la promozione in serie B ed il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo assistente Fabrizio Marchisio ospiterà al PalaItis alle ore 20.30 il Lasalliano Torino, formazione classificatasi al terzo posto nel girone dei monrealesi.

In regular season il VBC si impose per 3-0 (25-15,26-24,25-16) all’ andata in casa il 18 novembre, mentre al ritorno a Torino il 24 febbraio venne superato per 3-1 (15-25,25-16,25-23,25-22).

L’ altra gara del gironcino si gioca nel pomeriggio a Verbania e vedrà di fronte i locali, quarti nell’ altro girone, ed il Novi, dominatore incontrastato dello stesso girone con 18 vittorie su 18 gare disputate (e neppure un punto perso).

“Nei play-off tutto viene azzerato – afferma coach Massimo Bovolo – e quanto successo in regular season perde completamente di valore: in questa fase si giocano le gare decisive, che costituiscono un campionato a sé, completamente differente dalla fase regolare. In questa fase, non potendosi sbagliare praticamente nulla, vi sono grandissime pressioni, che bisogna riuscire a contenere e gestire nel miglior modo possibile. Noi dovremo essere molto bravi a mantenere la necessaria lucidità per l’ intera durata della partita, evitando cali di tensione nonchè la commissione di errori gratuiti, che durante la regular season in alcune occasioni ci hanno parecchio penalizzato. Il Lasalliano è una squadra giovane e compatta, che gioca una pallavolo di alto livello sia da un punto di vista tecnico che di intensità e che durante la stagione è sensibilmente cresciuta. Noi dovremo aggredirli sin da subito e mettere loro pressione in tutti i fondamentali, obbligandoli a seguire il nostro ritmo. Sarà davvero molto dura, ma, con il sostegno fondamentale del nostro pubblico, mi aspetto dai miei giocatori una bella e convincente prestazione”.

La seconda gara del gironcini si giocherà sabato 4 maggio sempre al PalaItis alle 20.30 contro il Verbania, mentre la terza ed ultima partita si giocherà sabato 11 maggio a Novi.