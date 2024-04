Cuneo e il restyling di piazza Europa: a metà maggio l'incontro sul nuovo progetto

E' stata convocata ufficialmente per il 14 maggio alle 18 nella sala del Consiglio comunale di Cuneo la riunione della V commissione consiliare che con ogni probabilità analizzerà il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla seconda ipotesi di restyling del sagrato di piazza Europa.



Il condizionale, però, è d’obbligo. Sono tre, infatti, le scadenze indicate - e, poi, disattese - dall'amministrazione comunale in merito: dicembre 2023, gennaio e aprile 2024.

“Nessuno l’ha visto, tiratelo fuori. La fantasia, ormai, galoppa”

L’argomento è stato toccato nella serata di martedì 23 aprile – durante la riunione della I commissione – dal consigliere di minoranza Giancarlo Boselli, che ha chiesto dove sia finito il progetto e perché la giunta non lo renda finalmente pubblico.



“Nessuno l’ha visto e nessuno sa come sia, la fantasia galoppa mentre si tengono fermi sei milioni di euro senza informare nessuno, tral’altro in merito a un progetto che era ai primi posti del programma di governo della città che ha portato alle elezioni” ha aggiunto Boselli.

Bongiovanni: “Zero coinvolgimento della città”

Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) porterà l’argomento al centro del Consiglio comunale in programma per le serate di martedì 29 e martedì 30 aprile, con un’interpellanza specifica.



Il gruppo di minoranza torna sull’argomento dopo la richiesta del giugno dello scorso anno, in cui si era cercata conferma in merito all’archiviazione definitiva del progetto per la realizzazione del parcheggio interrato e chiesta l’attivazione di una commissione consiliare per l’adeguamento del Piano Regolatore Comunale.



Secondo Bongiovanni, nel confermare l’archiviazione, l’assessore Pellegrino aggiornava in merito all’incontro romano - a cui aveva partecipato anche la sindaca Manassero - nel quale la presidenza del consiglio dei Ministri ha confermato lo stanziamento del bando Periferie per il nuovo progetto: “Nonostante le parole di sindaco e assessore non c’è stata alcuna progettazione condivisa con il Consiglio comunale e la maggioranza ha delegato ai progettisti ogni scelta sulla piazza. Come si può sperare di risollevare l’area dalla sua condizione di ‘periferia sociale’ senza l’intervento e l’aiuto della città stessa?”



“A dieci mesi di distanza da quell’incontro nella capitale mai è stato reso pubblico al Consiglio il documento in cui la presidenza del consiglio dei Ministri si è impegnata a mantenere il finanziamento pubblico di 3.300.000 euro – conclude Bongiovanni nel testo dell’interpellanza - . Serve poter visionare il documento e rendere edotta la città in merito a quanto, sino a oggi, è stato speso per la progettazione. Ma anche agire sul Piano Regolatore, che finalmente stabilisca su piazza Europa un’area verde vera e propria”.