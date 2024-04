Peter Gomez e altri grandi nomi del giornalismo a Cuneo per parlare di libertà di stampa

L’Associazione culturale Territori torna a celebrare la Giornata della Libertà di Stampa, dedicando la giornata del 3 maggio a questa ricorrenza, istituita nel 1993 dalle Nazioni Unite.

Un’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e More News, con il sostegno di Fondazione CRC e Banca di Caraglio, con il patrocinio di Poste Italiane, USPI, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo.

L’evento sarà dedicato al mattino agli studenti delle scuole superiori con un incontro al Cinema Monviso e la sera alle ore 21.00, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, alla cittadinanza con l’incontro “La parola all’immagine” con grandi protagonisti del mondo del giornalismo (valido anche per i crediti formativi dei giornalisti).

Tra gli ospiti della serata:

- Peter Gomez, giornalista, saggista, conduttore televisivo, autore televisivo, opinionista e blogger, fondatore e Direttore della versione online de il Fatto Quotidiano;

- David Puente, fact-checker e giornalista, Vicedirettore e responsabile del progetto Fact-checking di Open.online;

- Ilaria Blangetti, giornalista e scrittrice cuneese;

- Beppe Gandolfo, giornalista e corrispondente delle Reti Mediaset dal Piemonte e Valle d'Aosta.

Modera l’incontro Barbara Simonelli, giornalista di Targatocn.

“Cittadini informati sono cittadini pericolosi per chi è protempore al potere – le parole di Peter Gomez - Per questo i tentativi di limitare la libertà di parola e d’informazione aumentano. In Italia e in Europa”

L’incontro “La parola all’immagine” è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili, con prenotazione obbligatoria tramite eventbrite.

Per maggiori informazioni www.giornatalibertadistampa.it