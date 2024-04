Volley A2/F - Le due ex pumine Alessia Populini e Leah Hardeman trascinano la Cda Talmassons in A1

Alzi la mano chi alla vigilia dei play-off avrebbe scommesso un centesimo sul successo della Cda Talmassons! Eppure la "roulette russa" dei play-off ha finito per smentire i pronostici e regalare l'ennesima sorpresa. Sta di fatto che questa sera le friulane della Cda Talmassons di Leonardo Barbieri hanno vinto anche gara-2 nel confronto con la Futura Giovani Busto Arsizio con un secco 3-0 (31-29; 25-20; 25-17), bissando il successo ottenuto in terra lombarda sabato scorso (0-3). Un doppio successo che è valso la promozione in serie A1.

La Cda ha messo in campo una concretezza disarmante. Difesa impenetrabile e attacco ficcante, con grandi protagoniste proprio le due ex pumine Alessia Populini (12) e Leah Hardeman (16). Il destino ha restituito a "Popu" una grande gioia, visto che due anni fa, a causa di un brutto infortunio, l'eclettica schiacciatrice bresciana della Lpm Bam Mondovì era stata costretta a rinunciare alla finale play-off contro il Macerata. Una promozione strameritata per Talmassons, che nel doppio confronto non ha concesso neppure un set alle più quotate avversarie. Le friulane, dunque, il prossimo anno rappresenteranno un'avversaria del Cuneo.

Ricordiamo che la Cda aveva chiuso la Pool Promozione al quarto posto in classifica, mentre la Futura in seconda posizione. Nulla da fare, dunque, per la Futura Busto Arsizio di Zanette, Rebora e Tonello, che restano in A2. Le "cocche" ci riproveranno di certo nella prossima stagione, ma prima bisognerà leccarsi le ferite per questo deludente finale play-off.