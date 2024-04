Cuneo, Forza Italia sull'affaire Tettoia Vinaj: "A che punto è il recupero del debito?"

“Appurato - interviene Franco Civallero, Capogruppo di Forza Italia – che il Tribunale di Cuneo ha statuito la risoluzione del contratto con Consital, a cui è succeduta Tettoia Vinaj srl, partecipata al 100% da Dama sas del Geom Martino Dario Dalmasso, ma che le richieste di canoni di concessione insoluti e scaduti (263.715,64 euro) e oneri di monetizzazione dei parcheggi (291.215,23 euro), per un totale di oltre 900 mila euro sono inammissibili, sarebbe interessante sapere se è stato presentato appello oppure come intenda procedere il Comune”.



“Considerando che – precisa Civallero – i beni in questione rientrano nel patrimonio disponibile ex art. 826 C.C., sarebbe interessante sapere come intenda procedere il Comune per il futuro, potendo applicare le norme del Codice Civile”.



“Vista la mole di denaro – conclude Civallero – che il Comune si trova a

considerare “perso”, sarebbe interessante sapere come intende agire in merito alle somme per indebita occupazione dei locali che maturano dalla data di emanazione della sentenza del Tribunale di Cuneo ad oggi, considerando che il conduttore Open Baladin continua a pagare regolarmente”.