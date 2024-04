Primavera in tazza

È iniziata la primavera anche se sembra di essere ancora in inverno per l’ondata anomala di freddo che attraversa il paese, ma presto le basse temperature saranno soltanto un ricordo.

Il passaggio di stagione può creare vari squilibri nella fisiologia del nostro organismo con picchi di stress e senso di malessere diffuso, associato a squilibri ormonali, in particolare ad alterazioni del ciclo della melatonina, l’ormone che svolge un ruolo essenziale nella fisiologia del sonno e nella regolazione del ciclo sonno-veglia.

È il momento di prepararsi all’arrivo della nuova stagione anche a tavola preferendo cibi sani e disintossicanti, ricchi di vitamine e principi nutritivi.

Un posto privilegiato occupano le tisane, un mezzo straordinario per ricaricare le batterie del nostro organismo: un mix di colori, sapori, profumi, un concentrato di proprietà benefiche, un vero elisir di giovinezza, che dà energia e vitalità in modo del tutto naturale. E non dimentichiamo i salutari effetti di una bella tazza fumante di cioccolato, dalla consistenza vellutata e dall’aroma delizioso che si può aromatizzare con oli essenziali distillati dai petali dei fiori, dalle rose al gelsomino, ai fiori di arancio, agli agrumi.

Non è difficile preparare una tisana speciale in casa, tostando le fave di cacao (si possono trovare in erboristeria, ma anche online) per una ventina di minuti nel forno a 180 gradi. Poi si aggiungono all’acqua fatta bollire in un pentolino, dopo un breve riposo di 6-8 minuti, dopo averla filtrata.

Si possono mettere in infusione anche erbe aromatiche e petali di fiori eduli, raccolti lontano dallo smog e dal traffico cittadino, come rose, primule, violette, calendule, margherite…

Vi sono in commercio infusi già pronti, preparati con fave di cacao, scorze d’arancia, petali di fiori, nocciole, mandorle, cocco, lampone e altri frutti, che sono tutti da gustare. Se si bevono la sera assicurano riposo e benessere per tutta la notte, grazie ai principi nutritivi e all’azione antiossidante del cacao e delle erbe.

Buona primavera e buon cioccolato a tutte e a tutti!