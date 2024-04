Sciopero nazionale mezzi, bus e metro oggi a rischio: cosa succede a Roma e Milano

(Adnkronos) - È in corso lo sciopero nazionale del trasporto pubblico che a Roma si concluderà alle 12.30. Ecco la situazione sulla rete: - metro A, B/B1, C: in servizio; ferrovia Termini-Centocelle: in servizio; bus e tram: possibili riduzioni o interruzioni. Lo comunica Roma servizi per la mobilità.

A Milano ha invece chiuso alle 8.45 la linea 5 della metropolitana. Le altre quattro linee della metropolitana - fa sapere Atm - restano aperte e M5 riaprirà alle 12.45. Tram, bus e filobus sono in servizio.