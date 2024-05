Fornitura di gas a uso domestico: come valutare le offerte

Da molti anni gli utenti della fornitura di gas domestico hanno la possibilità di scegliere il fornitore che ritengono migliore, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista della qualità del servizio; nel nostro Paese infatti vige il mercato libero del gas (e anche il mercato libero dell’energia elettrica).

Con il passare degli anni, inoltre, varie disposizioni di legge hanno reso piuttosto semplice il passaggio fra un fornitore e l’altro eliminando in primis la possibilità di applicazione di penali a chi decide di cambiare fornitore.

In sostanza, il passaggio da un’azienda all’altra può essere fatto quando si vuole e in tempi ragionevolmente brevi.

Si deve inoltre sottolineare il fatto che da tempo le offerte gas casa sono piuttosto numerose e questa vastità di scelta ha sicuramente favorito i consumatori come spesso accade nei mercati di libera concorrenza.

Il gran numero di proposte però, paradossalmente, può talvolta creare qualche incertezza; vale a dire: come scegliere per il meglio tra le tante offerte disponibili? Ecco qualche suggerimento in proposito.

Offerte gas casa: la comparazione delle offerte

Da alcuni anni, ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, mette a disposizione degli utenti, come previsto dalla Legge Concorrenza del 2017, un Portale Offerte con il quale è possibile confrontare con semplicità e rapidità le varie offerte di energia elettrica e gas naturale.

Il ricorso alla comparazione delle offerte è molto importante perché ci consente di verificare se l’offerta che stiamo utilizzando per la nostra abitazione è effettivamente la scelta migliore oppure se esistono proposte più convenienti.

L’utilizzo del comparatore di ARERA è davvero molto semplice; in primis è necessario scegliere che tipo di offerta si sta cercando ovvero gas, energia elettrica o dual fuel (una proposta congiunta di luce e gas da un fornitore unico).

Fatta questa scelta si dovranno fornire alcune altre informazioni che servono in definitiva a effettuare una scrematura tra le varie proposte. Finito l’inserimento dei dati, il comparatore mostrerà tutte le offerte che soddisfano i criteri inseriti. Di ognuna di esse si potranno poi visualizzare i dettagli.

Quale tariffa scegliere?

Al di là della scelta di uno specifico fornitore, si deve tenere conto che ognuno di essi non propone un’unica offerta; l’utente infatti può per esempio scegliere fra offerte e prezzo variabile e offerte a prezzo bloccato.

Nelle offerte a prezzo variabile le tariffe applicate dal fornitore cambiano a seconda del prezzo del gas sul mercato nazionale all’ingrosso, che come tutti i mercati è soggetto a oscillazioni continue, sia verso il basso che verso l’alto.

Nelle offerte a prezzo bloccato, il fornitore propone una determinata tariffa che non sarà più modificata fino alla scadenza dell’offerta (in genere queste proposte hanno validità 12 mesi).

La scelta fra l’una e l’altra opzione può non risultare semplice e un consiglio che si può dare è anche quello di documentarsi in Rete per avere un’idea di come si sta muovendo il mercato.