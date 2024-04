Le chitarre del Ghedini nella Cappella Marchionale di Revello

Domenica 5 maggio alle ore 18 nella Cappella Marchionale di Revello si tiene il concerto La chitarra a Revello, con la partecipazione della classe di chitarra del Conservatorio di Cuneo guidata dai docenti Mario Gullo e Carlo Fierens. Gli studenti del Ghedini si presentano a Revello in un concerto interamente dedicato alle sei corde, strutturato come un viaggio musicale ampio e vario tra le suggestive atmosfere che la chitarra sa evocare, con brani dal periodo barocco a quello romantico. Oltre agli studenti – Marco Maturo, Pietro Mazzucco, Alfredo Giambrone, Letizia Miglietti, Federica Lingua e Matteo Marabotto –, si esibiranno anche i due docenti. La partecipazione è libera e non è necessario prenotare.

Il programma prevede l’esecuzione, da parte degli studenti, di brani composti da Johann Sebastian Bach, Agustin Barrios, Isaac Albeniz, Enrique Granados, Johann Kaspar Mertz e Francisco Tarrega. Chiuderanno il concerto Carlo Fierens, con Introduzione e capriccio, op. 23 di Giulio Regondi, e Mario Gullo, con Due Ghiribizzi di Niccolò Paganini e Variazioni su un tema di Mercadante op. 9 di Emilia Giuliani.