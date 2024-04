Cuneoginnastica annuncia il rinnovo della partnership con Energetica Group

Cuneoginnastica continua la sua collaborazione “sostenibile” con Energetica Group di Enrico Fanesi e Tiziana Giraudi.

La collaborazione è stata rinnovata qualche settimana fa con la visita di alcune ginnaste presso la sede in via Sant’Anna 31/A a Bernezzo (CN).

«Cuneoginnastica non è solo legata al nostro territorio, ma è anche parte integrante delle nostre vite - afferma così, Tiziana Giraudi, socia dell’Energetica Group. – Oramai da parecchi anni crediamo e sosteniamo questa straordinaria realtà sportiva cuneese, che mette anima e corpo nell'allenare giovani e promettenti atlete di ginnastica artistica e ritmica.

Io e il mio socio Enrico Fanesi, nonché mio compagno di vita, abbiamo visto con i nostri occhi la professionalità, l'impegno e le competenze di Cuneoginnastica attraverso nostra figlia.

Da quando era bambina, questo luogo è stato per lei come una seconda casa, e grazie alla ginnastica artistica, è diventata una giovane donna forte, determinata e sicura di sé.

Questo dimostra che la ginnastica non è solo uno sport, ma una vera e propria scuola di vita, che insegna come affrontare le sfide con la giusta attitudine.»

Energetica Group è dal 2008 un’azienda impegnata a proporre soluzioni tecnologiche alternative per ottimizzare e migliorare il funzionamento delle fonti rinnovabili, con progetti su misura per privati, imprese ed enti.

La sede immersa nella natura è parte integrante della filosofia operativa della struttura che vede la tutela dell’ambiente in cima alle priorità.

Forniscono un servizio a 360 gradi con l’obiettivo di mettere in campo strategie per la produzione e il risparmio di energia: dalla progettazione termica ed elettrica degli edifici alle diagnosi energetiche; dagli impianti di riscaldamento e sanitari alla ventilazione; dallo studio dell’accumulo elettrico ai sistemi in biomassa legnosa, in pompa di calore, solare termico e fotovoltaico, all’integrazione demotica per avere una casa intelligente con un semplice gesto.