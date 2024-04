Giro d'Italia, tappa Novara – Fossano: prime indicazioni per lunedì 6 maggio

La tappa Novara-Fossano del Giro d'Italia in programma il prossimo 6 maggio attraverserà il Comune di Guarene e più precisamente transiterà nella Frazione Vaccheria sulla strada denominata Corso Asti (SS 231) con provenienza da Asti (Castagnito) e direzione Fossano passando su Corso Canale di Alba per poi nuovamente rientrare sulla SS 231 nelle Frazioni Scaparoni/Piana Biglini per poi proseguire .



Al momento la chiusura TOTALE è prevista per le ore 13.30 e sarà mantenuta sino alle 17,00 circa sulla tratta indicata.



Visto il percorso della gara il traffico da Asti ad Alba sarà dirottato sulla A33 (Asti/Cuneo). La scelta eventuale di utilizzare strade secondarie non garantirà l'accesso ad Alba o il percorso sino ad Asti.



La tappa modificherà e comprometterà altresì Il transito dei veicoli provenienti da Torino (Piobesi d'Alba e Canale) verso Alba in quanto nella Frazione Mussotto Località Fornace Casetta (zona della nuova chiesa della Frazione Mussotto) vi sarà la chiusura TOTALE di cui sopra e pertanto il traffico verso Alba sarà interrotto.La scelta eventuale di utilizzare strade secondarie non garantirà l'accesso ad Alba.

Nella Frazione Racca di Guarene presso la rotatoria pertanto sarà predisposto dispositivo per agevolare l'inversione di marcia dei veicoli.



Ai mezzi pesanti si sconsiglia di impegnare dette strade fra le 13.30 e le 17,00 in quanto non sarà garantito il transito.