Treviso, escursionista scivola dal sentiero e muore

(Adnkronos) - Una donna è morta oggi verso le ore 12 lungo un sentiero a Cison di Valmarino in provincia di Treviso. La dinamica non è chiara, ma pare che sia scivolata dal sentiero. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 di Treviso Emergenza. L'elisoccorso è intervenuto oggi anche a Follina, sempre nel Trevigiano, per recuperare un giovane caduto in un dirupo, mentre stava percorrendo un sentiero. Trasportato all'ospedale di Conegliano le sue condizioni sono giudicate di media gravità.