A Saluzzo tornano i "voucer Estate Ragazzi" del Comune

Arriva la bella stagione. Ritornano i “Voucher Estate ragazzi” del Comune di Saluzzo. Per il 2024, per la prima volta, sono rivolti anche a chi frequenta le Scuole dell’Infanzia, oltre che per gli studenti di Primarie e Medie (quindi per età da 3 a 14 anni).



Le richieste per i voucher si possono effettuare dal 1 al 31 maggio utilizzando lo Sportello digitale del cittadino (accesso con Spid o Cie) sul sito internet del Comune di Saluzzo.



E’ necessario essere residenti a Saluzzo e avere un Isee inferiore a 25 mila euro.



“Il voucher – spiegano dal municipio – è un buono settimanale, rilasciato per un massimo di quattro settimane ed è in formato digitale. Può essere speso per coprire parte delle spese per l’Estate ragazzi, nelle strutture aderenti”. “E’ bene evidenziare – aggiungono – che l’iscrizione ai centri estivi va fatta dalle famiglie direttamente, con le modalità dei diversi gestori”.



Come per tutte le richieste di agevolazioni erogate dal Comune, chi presenta la domanda non deve avere posizioni debitorie nei confronti del Comune stesso.