Linea delle Meraviglie: ai sindaci delle stazioni da Cuneo a Ventimiglia e Nizza il premio Euroferr

Il premio è stato assegnato in considerazione del fatto che le stazioni ferroviarie della Valle Roya e l'intera linea ferroviaria sono meritevoli ad alto valore turistico storico, ambientale e archeologico, come si legge nel manifesto dei principi del premio, il cui concetto fondamentale è che "Nell'AEC consideriamo le stazioni non solo come punti di transito ma anche come luoghi magici. porte di accesso a territori meravigliosamente ricchi di storia, turismo, bellezze ambientali e archeologiche".