Francesca Cagna sfiora il podio in Friuli

Il Lignano Circuit di Precenicco, comune facente parte della Comunità Riviera Friulana, nell’ex provincia di Udine, ha ospitato la prima gara del Campionato CNV, al quale prendeva parte, l’ormeese Francesca Cagna.

Fra#146 aveva appeso il casco al chiodo due anni or sono, ma il richiamo della pista era troppo forte per cui, trovato l’accordo con il Team SdK Shop, è tornata in gara nella categoria Pit Bike GP 160 Prototipi, difendendo i colori del moto Club CNV.

Nonostante fosse un po’ arrugginita e con poche prove alle spalle, ha subito messo in mostra le sue indubbie qualità piazzandosi quarta in entrambe le manche della gara, che ha visto Riccardo Cementi precedere Nicola Mori, Lisa Monnet e la stessa Francesca Cagna.

Ma sentiamo le sue impressioni:

“Dopo due anni di stop, tornare e fare due quarti posti in gara 1 e gara 2, è per me una grande soddisfazione… nonostante chi mi conosca bene sappia che io non mi accontento manco di un secondo posto e che soprattutto pretendo sempre molto, essendo tanto autocritica con me stessa, posso dire di essere davvero felice. Questo comunque è solo l’inizio, adesso testa bassa e si lavora duro per la prossima gara di Ottobiano. Un grazie di cuore a Sandrokan Tarantino, che mi ha sopportato (soprattutto) e supportato, ed al mio babbo che, nonostante non fosse qui con me, mi ha chiamata mille volte per sapere come stesse andando e per motivarmi, oltre che per darmi la giusta carica (ps. Mi sei mancato)”.