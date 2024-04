Bocce, volo: l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo accede ai playoff scudetto della A femminile

Il fine settimana della Bocciofila Auxilium Saluzzo, in evidenza il settore rosa.

Nella specialità volo, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo di Paolo Costa raggiunge i play off scudetto grazie ai successi interni contro Cussignacco e Buttrio.

L’Auxilium giocherà la semifinale di andata domenica 5 maggio, a Saluzzo, contro il Buttrio mentre l’altra semifinale si giocherà tra Bassa Valle e Noventa.

Le partite di ritorno a campi invertiti, si terranno domenica 19 maggio.

Le vincenti giocheranno la finale scudetto che si giocherà nel fine settimana del 25 e 26 maggio a Chieri.

Per la A maschile, nella doppia trasferta veneta, due sconfitte, per i ragazzi di Marco Cravero, contro Noventa e Marenese; il team saluzzese, ora ultimo in classifica, conquista un punto e sabato 4 maggio giocherà in casa alle ore 14,30 a Saluzzo, contro Gaglianico Biella.

A livello giovanile, parte bene la regular season regionale del campionato di società under 18 con due successi per la compagine saluzzese con due vittorie, contro Almesina e Perosina.

Domenica 5 maggio ore 14,30, con sede di gioco la Bocciofila Auxilium, parte il campionato società under 12 con prima giornata che vedrà la formazione saluzzese giocare contro Enviese.

Nella specialità petanque nel campionato di promozione femminile, pareggio per 6 a 6 contro la Centallese. Nel campionato juniores, sconfitta per il team saluzzese contro Valle Po Paesana, mentre il match contro Vita Nova Savigliano è rinviato a data destinarsi.

Per la A maschile,sabato 4 maggio, a Saluzzo si giocherà Auxilium contro Valle Maira Dronero.