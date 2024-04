L'albese Faizan Aslam è il nuovo campione italiano di badminton

Si sono svolti sabato e domenica 27 - 28 aprile, al PalaBadminton di Milano, i campionati italiani master di badminton dove ha brillato la stella di Faizan Aslam, atleta e allenatore della formazione albese Alba Shuttle.

Il 35enne informatico si è laureato campione italiano nella categoria MS35 battendo in finale l’altoatesino Pietro Schlosser, e non pago, ha bissato il successo nel doppio, categoria MD35 in coppia con Andreas Frener. Grande soddisfazione dunque in casa Alba Shuttle, compagine che ha visto sul podio anche Gianluca Capetta e Andrea Armellino, che nella categoria MD50 hanno conquistato la medaglia di bronzo.

La compagine langarola ha partecipato agli assoluti milanesi anche con Antonio De Pasquale, Ezio Bossati e Antonella Favaro, che nelle rispettive categorie hanno raggiunto i quarti di finale.

“Sono molto soddisfatto di questo mio primo titolo italiano” ha raccontato Faizan “ora ci attende il torneo Challenger di Novi Ligure a metà maggio e a giugno un torneo molto importante a Genova, dove spero di poter ben figurare. Ringrazio la società Alba Shuttle e tutti i miei compagni di avventura in questo sport poco conosciuto, ma molto impegnativo e spettacolare”.