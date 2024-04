Sara Curtis in formato olimpico in Grecia: un oro e tre bronzi per l’atleta del Csr

La stagione del nuoto in vasca lunga entra sempre più nel vivo e si avvicina alle Olimpiadi di Parigi 2024. A Marousi, in Grecia, si è svolto dal 26 al 28 aprile l'Acropolis Swim Open 2024. Per l’Italia tre gli italiani in gara: Sara Curtis (CSR), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) e Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team).

Gli azzurri sono stati accompagnati e seguiti dai tecnici Alberto Burlina e Thomas Maggiora (CSR).

Sara Curtis sempre più sugli scudi, con delle prestazioni di caratura internazionale. Tre bronzi e un oro il risultato delle bellissime performance dell’atleta CSR. Si parte con i 50 dorso e la 17enne di Savigliano – allieva di Thomas Maggiora - nuota in 28"22 che vale la terza prestazione personale di sempre a dodici centesimi dal best di 28"10 siglato agli Assoluti lo scorso 6 marzo. 100 stile libero 55.34 il crono che vale la medaglia di bronzo.

E nella gara più sentita da Sara, arriva l’oro con una prestazione di grande rilievo. Per la terza volta in meno di due mesi Sara nuota il tempo olimpico – 24’’66 – il crono dei 50 s.l. a Marousi che vale l’oro con tanto di record della manifestazione.

Ultima fatica e gara in programma i 100 dorso ed è ancora bronzo con il personale di 1’01’’85.