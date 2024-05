Skiroll: Madona, Schuchinsk e Val di Fiemme tappe della prossima Coppa del mondo

Va delineandosi il calendario della stagione ormai imminente dello skiroll.

A livello internazionale si comincia a Madona (Let) dal 17 al 21 luglio con quattro gare in cinque giorni: una distance, una team sprint, una sprint e una mass start, seguita dalla trasferta in Kazakhstan di Schuchinsk dal 14 al 18 agosto, con un sprint, l’innovativa team sprint mista, un’individuale e una mass start.

Chiusura con le finali consuete in Val di Fiemme dal 12 al 15 settembre con una prova sulla distanza, sprint, team sprint e mass start del Cermis.

Come sempre intenso anche il programma delle gare nazionali, la cui partenza è prevista nel fine settimana del 14-15 giugno da Trieste per un totale di venti appuntamenti, che si concluderanno a Monte Bondone (Tn) domenica 20 ottobre.