Bra, Santa Messa al Santuario della Madonna dei Fiori per il gruppo pensionati Rolfo

Nella mattinata di sabato 27 aprile il gruppo pensionati Rolfo si è ritrovato al Santuario della Madonna dei Fiori di Bra per la Santa Messa di ringraziamento.

Una tradizione interrotta dalla pandemia e ripresa nel perfetto spirito di appartenenza che unisce i lavoratori della Rolfo S.p.A., storica azienda braidese, leader al mondo per la costruzione di bisarche e allestimenti mezzi per trasporto veicoli.

L’emozione è stata tanta e tangibile, non solo per la partecipazione viva e sentita di vertici aziendali, dirigenti e neo pensionati con le loro famiglie, ma anche per le parole di don Enzo Torchio durante l’omelia, che hanno dato una completezza spirituale al momento di preghiera vissuto insieme.