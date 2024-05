Due giovani attivisti di Cuneo selezionati come Youth Ambassador dalla ONG One Campaign

La Ong ONE Campaign, co-fondata da Bono per porre fine alla povertà estrema, ha selezionato i due giovani attivisti cuneesi Carlotta Croci e Francesco Ghibaudo come ONE Youth Ambassador per chiedere ai candidati e candidate alle elezioni europee di assicurare un futuro equo e dignitoso per tutti e ovunque.

Il programma Youth Ambassador in Italia è un'opportunità di volontariato rivolto ai/alle giovani che desiderano sviluppare competenze e conoscenze nel campo della giustizia climatica, delle elezioni e della salute globale.

Trenta giovani da tutta Italia si sono ritrovati a Roma per seguire due giorni di formazione sulle attività che svolgeranno durante l’anno come attivisti/e. In particolare, quest’anno chiederanno ai candidati/e italiani/e alle elezioni europee di impegnarsi a sostenere i finanziamenti per porre fine alle malattie prevenibili, combattere la crisi climatica e garantire un futuro in cui il luogo in cui si vive non determini la possibilità di sopravvivere. Per questo motivo, gli Youth Ambassadors hanno incontrato e discusso con la candidata per i Verdi Benedetta Scuderi, la quale ha firmato e supportato la nostra dichiarazione d’intenti per le prossime elezioni europee.

Insieme ad altri quasi 200 Youth Ambassadors di ONE in Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi, gli attivisti/e italiani/e guideranno questa campagna per tutto il 2024, coinvolgendo i candidati e le candidate invitandoli a firmare una dichiarazione d’intenti per impegnarsi a garantire un futuro equo e dignitoso per tutti, ovunque.