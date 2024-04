Volley maschile: Cuneo porta a casa il bronzo regionale Under 19

Una partita dai due volti la Semifinale regionale, giocata domenica mattina al PalaSer di Santena dalla Lab Travel Cuneo Under 19 contro i coetanei di Acqui Terme.

Nei primi due set i cuneesi hanno nettamente dominato il gioco, senza alcun indugio, poi nel terzo è calata la concentrazione e le sicurezze in alcuni momenti importanti sono venute meno. Nonostante i numeri raccontino un rendimento migliore su tutti i fronti da parte dei biancoblù, il sogno di difendere il Titolo conquistato lo scorso anno è svanito sul 12-15 del tie-break a favore degli acquesi.

Un grande dispiacere sia per il tanto lavoro fatto in palestra quest’anno che per la fine di un percorso giovanile per gran parte della squadra che avrebbe meritato un finale differente.

Tuttavia, i ragazzi e lo staff hanno saputo incanalare al meglio tutte le emozioni andando a conquistare la Finale 3°-4° posto disputata nel pomeriggio contro Biella al PalaMaddalene di Chieri.

La premiazione si è tenuta al PalaSer di Santena al termine delle due Finali (maschile e femminile) che hanno assegnato il Titolo Regionale U19 maschile al Volley Parella Torino e U18 femminile a Club76 Chieri.

I biancoblù hanno ricevuto la medaglia di bronzo, la coppa e le magliette da parte della Fipav Piemonte.

Lab Travel Cuneo – Pallavolo La Bollente Acqui Terme 2-3 (25-15/25-19/18-25/21-25/12-15)

Lab Travel Cuneo: Bisotto (K) 3, Girotto 14, Colasanti 5, Chiaramello 4, Bellanti 12, Parrini 20; Quintani (L1); Bettahi, Bianco, Ballari, Arnaudo 4, Bonis (L2). N.e. Rainero.All.: Francesco Revelli II All.: Daniele Tomatis Dirigente: Andrea Marino

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 35%; Muri 10; Ace 8.

Pallavolo La Bollente Acqui Terme: D’Onofrio 3, Chiara 5, Marchelli 3, Fois 8, Dotta 11, Garra (K) 17; Trombin (L1); Pozzatello 6, Oliva, Alves. N.e. Bragagnolo, Errico, Limberti, Lovisolo (L2). All.: Luca Garra .II All.: Erich Bruciaferri.

Ricezione positiva: 55%; Attacco: 28%; Muri 8; Ace 4.

Durata set: 22’, 26’, 25’, 29’, 20’.

Durata totale: 122’

Lab Travel Cuneo – Officina Pozzo Scuola di pallavolo biellese 3-0 (27-25/25-20/25-21)

Lab Travel Cuneo: Bisotto (K) 3, Girotto 12, Colasanti 2, Chiaramello 4, Bellanti 9, Parrini 13; Quintani (L1); Bettahi, Bianco 3, Arnaudo, Bonis (L2). N.e. Ballari, Rainero. All.: Francesco RevelliII All.: Daniele Tomatis Dirigente: Andrea Marino

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 46%; Muri 6; Ace 4.

Officina Pozo Spg: Bertelletti 5, Stragiotti P. 11, Rolando 4, Sarasino 8, Bottigella 1, Mazzoli 9; Pelosini (L1); Vicario, Castrovilli (L2). N.e. Vacca, Maio, Murdaca. All.: Giovanni Bonaccorso.

Ricezione positiva: 58%; Attacco: 31%; Muri 6; Ace 4.

Durata set: 30’, 26’, 30’.

Durata totale: 86’