Barbara D'Urso torna in tv? Una foto scatena i fan

(Adnkronos) -

Barbara D'Urso torna in tv? Basta una foto per far circolare una nuova indiscrezione. La nota conduttrice tv, in un post su X, ha pubblicato una sua immagine che la ritrae mentre sorseggia pensierosa un caffè. Accanto alla foto la scritta 'Coming Soon'. Due parole che scatenano i fan: sta forse anticipando un suo ritorno sul piccolo schermo? I commenti di sostegno non si fanno attendere: "Dove vai, noi ti seguiamo", "non vedo l'ora", "siamo prontissimi".

E c'è anche chi azzarda qualche ipotesi: "Il caffeuccio sul Nove?", immaginando il passaggio della conduttrice a Discovery, come già fatto da Fabio Fazio e Amadeus. L'anno scorso, dopo 23 anni, Barbara D'Urso ha salutato Mediaset, con un divorzio piuttosto polemico. Al suo posto, alla guida di 'Pomeriggio Cinque' è arrivata da La7 Myrta Merlino.