Match Race 2024: al via i preparativi della veleggiata di flotta dello Studio Legale Gobbi Negro Piazza & Partners Spa

“Match Race” è il nome comune che identifica, in ambito velico, un particolare tipo di regata ma dal 2021 è altresì il nome proprio dell’interessante iniziativa che anche quest’anno si svolgerà presso il Marina di Varazze.

A essere pignoli, non si tratta di una vera e propria match race: gli esperti ben sanno che questo genere di competizione vede sfidarsi due imbarcazioni a vela della stessa classe… tuttavia l’entusiasmo che caratterizza questo specifico evento ha coinvolto fin dal principio un numero di partecipanti tale da definirla a tutti gli effetti e senza troppe esitazioni, una “veleggiata di flotta”.

La data prevista per questa terza edizione è il 24 maggio e diversamente da quanto avvenuto negli anni passati, coinvolgerà ben 10 equipaggi!

Un apprezzabile +30% per un evento che vanta inedite origini “forensi”: l’idea nasce infatti dallo Studio Legale Gobbi Negro Piazza & Partners Spa di Savona, grazie all’intuizione di Giorgio Gobbi, Partner e seconda generazione dello Studio.

“Mio figlio Giorgio ha saputo reinterpretare in chiave innovativa l’approccio olistico che da sempre contraddistingue il nostro lavoro, in una visione moderna ed esperienziale dell’attività, con l’intento di regalare ai nostri amici e clienti qualche ora di sano svago, lontano dalle scrivanie e dagli impegni quotidiani”, afferma Roberto Gobbi, fondatore dello Studio savonese.

Chi c’era negli anni passati sa, tuttavia, che il relax è un’altra cosa… Avete idea di cosa significhi mettere in un campo di gara equipaggi di accaniti imprenditori e professionisti, pronti a tutto per accaparrarsi vittoria e 12 mesi di diritto allo “sfottò”?!

Beh, se non riuscite neanche a immaginarlo, occorrerà fare un salto al Marina di Varazze e vedere per credere: la sobria e virtuosa iniziativa dello Studio Legale è riuscita in sole due edizioni a scatenare la passione e il piglio sportivo dei suoi partecipanti che, senza rinunciare a un animo sicuramente fair hanno saputo mettersi in gioco, cimentandosi in bordi, boline, strambate e cazzature, animati da grande complicità e tanta voglia di divertirsi, con un pizzico di apprezzato agonismo. Cosa ci riserverà questa edizione non vediamo l’ora di scoprirlo. Gli affezionati si staranno già domandando se il Team Albarello riuscirà a risalire la classifica o ancora se il “Team da battere”, quello di Polti per Azimut Investimenti, saprà consacrare l’eccellente primo posto dello scorso anno. Per il momento possiamo solo immaginare che, vista la piega affabilmente bellicosa che ha preso questa competizione, troveranno pane per i loro denti!

Per chi di mare e – ancor più – di barche a vela ne capisce poco, sembrerà comunque una giornata impegnativa, che necessita di un certo livello di esperienza per affrontare il campo di gara e le agguerrite crew delle barche avversarie… Una cosa da esperti insomma, roba da “lupi di mare”! E invece no: quello che lo Studio Legale propone vuole essere qualcosa di completamente diverso. Ferma restando la professionalità degli skipper a capo di ciascuna unità partecipante e la rinomata esperienza di Ugo Musso, coordinatore della regata ed esperto velista, la Match Race dello Studio Legale Gobbi Negro Piazza & Partners Spa ha sempre voluto e promette di essere ancora, per la terza volta, una giornata leggera e spumeggiante, dove nuove sinergie si creano e professionalità diverse si incontrano in veste insolitamente informale… Fatta eccezione per il rigoroso dress code: ineludibile indossare la uniform del proprio equipaggio!